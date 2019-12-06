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СМИ: в Уфе ветерану труда выдали пенсию печеньем

Роман Захаров
22:23 06.12.2019
В «Почте России» пообещали проверить информацию о выдаче пожилому мужчине пенсии печеньем.
СМИ: в Уфе ветерану труда выдали пенсию печеньем
© Фото: Moscow-Live, flickr

В Уфе ветеран труда получил пенсию в необычном формате: часть денег пожилому мужчине выдали пачкой печенья.

По словам дочери пенсионера, представившейся Татьяной, 5 декабря к нему наведалась сотрудница местной почты, которая должна была принести пенсию в размере 13 тысяч 127 рублей, однако на руки мужчина получил только 13 тысяч 100 рублей, оставшиеся 27 рублей ему компенсировали пачкой печенья. При этом почтальон заявила, что «им так велели суммы до 100 рублей выдавать».

«Пока мой пенсионер в себя приходил, почтальон ушла», - объяснила дочь ветерана труда изданию UFA1.RU.

Чтобы прояснить ситуацию женщина обратилась в уфимский отдел ПФР, однако там ей посоветовали «вежливо, но равнодушно» самостоятельно разобраться с «Почтой России».

Татьяна последовала этому совету и связалась с почтой, однако, по ее словам, «результата пока нет».

Стоит отметить: в пресс-службе «Почты России» по Республике Башкортостан уже заявили, что информация о выдаче пенсии пачкой печенья не соответствует действительности, однако пообещали проверить эти данные. 

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