«Пропагандистская атака»: в МИД оценили новые санкции США против РФ

Новые американские санкции против России являются ничем иным, как очередной пропагандистской атакой. Об этом заявили в департаменте информации и печати МИД РФ.

«Цель инициаторов санкций - вовсе не борьба с преступностью, а очередная пропагандистская атака против России», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также обратили внимание на то, что «некоторые вашингтонские политики» вместо развития сотрудничества, в том числе в правоохранительной сфере, изо всех сил пытаются «очернить Россию», продолжая разрушать отношения между двумя странами.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что, как и предыдущие американские «выпады», эти ограничительные меры не останутся без ответа.

В четверг, 5 декабря, стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний, работающих в сфере кибербезопасности, а также против 17 человек, среди которых граждане РФ и Украины.

Также американские власти предъявили обвинения двум россиянам, подозреваемым в киберпреступлениях. Максим Якубец и Игорь Турашев в США обвиняются в мошенничестве, организованном с целью незаконного присвоения денег и собственности при помощи установки вредоносного ПО на компьютеры.