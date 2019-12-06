Путин и Нетаньяху обсудили вопросы взаимодействия в Сирии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Беседа состоялась по инициативе израильской стороны.

Во время переговоров собеседники затронули ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе с учетом планируемого в 2020 году визита Путина в Израиль.

«Кроме того, затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В сентябре Путин лично встречался с Нетаньяху в Сочи. Они обсуждали вопросы сирийского урегулирования, а также договорились продолжить диалог по военной линии.