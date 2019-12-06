Рейс Москва - Ереван экстренно сел в Ростове-на-Дону
Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
© Фото: Arka.am, facebook
Самолет авиакомпании Nordwind, летевший из Москвы в Ереван, был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Пилоты приняли такое решение, узнав о плохом самочувствии одного из пассажиров.
«Самолет A321 авиакомпании Nordwind, выполняя рейс NWS 377 Москва - Ереван, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров», - говорится в комментарии пресс-службы Комитета гражданской авиации Армении.
О каких-либо чрезвычайных ситуациях во время приземления в ведомстве ничего не сообщили. Также пока нет данных о состоянии здоровья пассажира.