В «Нафтогазе» назвали условия отказа от новых исков к «Газпрому»

Представители украинского «Нафтогаза» и российского «Газпрома» провели очередной раунд переговоров. Об этом сообщил исполнительный директор украинской корпорации Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Завершили очередной раунд переговоров с “Газпромом” в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа», - сказано в сообщении.

Как подчеркнул Витренко, «Нафтогаз» готов рассмотреть возможность получения голубого топлива от «Газпрома» в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

Также, по его словам, украинская сторона может отозвать новые исковые требования, если будет заключен долгосрочный контракт на транзит газа, который покроет все траты, и если Киеву компенсируют «невыполнение “Газпромом” своих обязательств» по текущим договорам.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что украинской компании удалось взыскать с «Газпрома» 2,1 миллиарда долларов, что составляет 45% компенсации, которую Украине в феврале 2018 года присудил Стокгольмский арбитраж. По его словам, сейчас Киев работает над тем, чтобы получить от Москвы оставшуюся сумму. Речь идет о 3 миллиардах долларов с учетом процентов, уточнил руководитель компании.