Лавров опроверг слухи о российском «шпионском гнезде» во Франции

Информация о российском «шпионском гнезде» во Франции не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я вот читал, что в Савойе обнаружили какое-то шпионское гнездо российское. Правда, дальше написано, что никакой шпионской деятельности за ним не замечено, но гнездо все равно шпионское», - сказал министр в ходе конференции «Средиземноморье: Римский диалог», говоря о слухах, которые сейчас распространяются о РФ.

Слухами глава МИД также назвал сообщения о российских наемниках в Ливии и о вмешательстве Москвы во внутренние дела Чили.

Ранее газета Le Monde выпустила материал, согласно которому в департаменте Верхняя Савойя находилась «европейская база российских агентов». По сообщениям издания, ГРУ якобы использовало ее в качестве резервного и логистического центра для проведения спецопераций на всей территории Европы.