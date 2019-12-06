ВСУ заявили о завершении отвода сил в районе Петровского в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сообщили о завершении развода сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе. По информации украинских силовиков, 7 декабря начнется процесс верификации результатов представителями миссии ОБСЕ.

«В 12.00 (13.00 мск) закончились практические меры демонтажа фортификационных сооружений и других объектов военного назначения», - говорится в сообщении пресс-службы ВСУ на странице в Facebook.

Уточняется, что в целом сотрудниками Госслужбы Украины по ЧС изъято 244 взрывоопасных предмета, демонтировано 10 блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.

Развод сил и средств в районе Петровского начался 9 ноября. В ДНР 5 декабря заявили, что завершили отвод войск и уведомили об этом представителей ОБСЕ.