Совет Европы раскритиковал украинский закон о языке

Венецианская комиссия Совета Европы попросила украинские власти пересмотреть ряд положений закона, регулирующего использование государственного языка. Об этом сказано в пресс-релизе данного экспертного органа.

В Совете Европы уверены, что новый украинский закон о языке, который был принят в апреле этого года, противоречит европейским нормам и может ущемлять права представителей нацменьшинств, пишет РИА Новости.

В Киеве уже дали понять, что считают позицию Совета Европы политизированной, а претензии в свой адрес - необоснованными. В МИД Украины заявили, что украинская сторона «должна сохранять единство и защищать свое».