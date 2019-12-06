В Гидрометцентре прокомментировали слухи о 40-градусном морозе на Новый год

В Гидрометцентре прокомментировали сообщения о 40-градусных морозах на Новый год. В учреждении отметили, что предсказать погоду более, чем на две недели вперед, могут лишь синоптики - экстрасенсы.

Высокоточный прогноз погоды возможно составить только на 5 дней, максимум на 7. Более далекоидущий всегда оказывается настолько же далеким от истины.

В истории наблюдений за московской погодой было лишь несколько случаев серьезных холодов в декабре – январе: в предыдущий раз они сковывали столицу в конце 70-х годов прошлого века, последние же зимы в Москве были очень мягкие.

Между тем, жители Иркутской области остались без отопления в 30-градусный мороз. В домах температура чуть больше плюс 10 и это при том, что работают электронагреватели. Причина - многочисленные аварии: трубы не выдерживают сильных морозов.