В Москве принявший наркотики рецидивист проник на территорию детского сада

Сотрудники Росгвардии задержали неадекватного мужчину, который пытался проникнуть в здание детского сада. Им оказался 41-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся за совершение различных преступлений.

Наряд вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» из детского сада на Новоясеневском проспекте. Охранник учреждения рассказал прибывшим на место правоохранителям, что некий мужчина перелез через забор и пытался попасть в здание. При осмотре территории подозрительного человека удалось обнаружить, он вел себя неадекватно и невнятно отвечал на вопросы.

На место вызвали бригаду медиков и сотрудников полиции. Личность мужчины установили: оказалось, что он не раз привлекался к ответственности за совершение преступлений. Кроме того, проведенный экспресс-анализ показал, что москвич находится в состоянии наркотического опьянения, сообщает ТАСС.

В конце октября похожий инцидент с трагическим исходом случился в Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа. Тогда на территорию детского сада пробрался мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Охранник принял его за родителя одного из воспитанников и впустил в здание. Мужчина зашел в группу и ударил ножом шестилетнего мальчика. Ребенок скончался, мужчину арестовали и поместили в СИЗО, предъявив обвинение в убийстве малолетнего.