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«Земля кипит, как вода в кастрюле»: приглашенный Путиным на Парад Победы ветеран рассказал о войне

Роман Захаров
19:42 06.12.2019
Сергей Терлеев рассказал о том, что он чувствует, после того, как получил приглашение от главы государства, а также поделился своим мнением о состоянии современной армии РФ.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Ветеран Великой Отечественной войны Сергей Терлеев, которого президент РФ Владимир Путин пригласил на Парад по случаю 75-летия Победы в Москве, рассказал «Звезде» о своих чувствах после того, как получил приглашение от главы государства.

«Я доволен, потому что мне хочется вспомнить поколение свое», - прокомментировал он.

После этих слов Терлеев расплакался и добавил, что ему очень тяжело говорить на тему войны.

Ветеран также сообщил, что из его боевого расчета сейчас в живых остался только он.

«В расчете я был самым младшим, мне 22 года было, когда война кончилась. А они (сослуживцы - прим. ред.) были с 1914, 1916, 1917 годов рождения», - уточнил он.

По словам Сергея Терлеева, он воевал на Центральном фронте в Артиллерийских войсках. Был шофером: в его обязанности входило перевозить пушку.

«Вы когда-нибудь видели, как земля кипит? Кипит, как вода в кастрюле», - вспомнил со слезами на глазах ветеран жуткие подробности боевых действий, в которых ему когда-то довелось принять участие.

Говоря о Великой отечественной войне, Терлеев особо отметил воинскую доблесть военнослужащих из Сибири.

«Сибирские полки воевали хорошо. Пусть земля им будет пухом», - произнес участник ВОВ, после чего на его глазах вновь появились слезы.

Затронул Сергей Терлеев и тему современной российской армии, которая, уверен он, сейчас находится в отличном состоянии и в этом, подчеркнул ветеран, есть немалая заслуга министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Из всей команды - это настоящий хозяин. Таких как Шойгу должно быть больше во власти и дело будет лучше идти», - поделился своим мнение ветеран.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин пригласил ветерана Великой Отечественной войны из Ейска Сергея Терлеева на парад в честь 75-летия Великой Победы в Москве. Перед этим на Международном съезде форума волонтеров в Сочи к главе государства с соответствующей просьбой обратилась девушка-общественница, которая рассказала, что попасть на это мероприятие является мечтой Терлеева, после чего Путин моментально ответил согласием, отметив: он предоставит ветерану лучшее место на зрительской трибуне.

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«Земля кипит, как вода в кастрюле»: приглашенный Путиным на Парад Победы ветеран рассказал о войне
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