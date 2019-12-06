В каршеринге обнаружили особенность, которая может спровоцировать ДТП

Пользователи каршеринга столкнулись с неприятной особенностью сервиса, которая создает угрозу их здоровью и даже жизни. Речь идет о способности сотрудников службы безопасности сервиса блокировать двигатель едущего на полном ходу автомобиля.

В неприятную ситуацию попала студентка Анастасия Банникова, которая случайно перепутала номера и села не в тот автомобиль. Сотрудники службы безопасности просто заглушили двигатель, хотя это может быть небезопасно, если машина движется в потоке на высокой скорости.

«Автомобиль встает как вкопанный. Идущий сзади автомобиль может попросту не успеть. Может создаться как минимум какой-то аварийный момент либо действительно уже та авария, которая может понести за собой какие-то жертвы, травмы и так далее», - отметил автоэксперт Александр Киринко.

В каршеринговой компании, в свою очередь, пояснили, что к блокировке прибегают только в экстренных случаях – например, если авто пересекает границу между регионами или сотрудники заподозрили угон. При этом к попытке совершения преступления они могут приравнять невнимательность водителя, который не посмотрел на номера и перепутал машины.

По словам доцента кафедры гражданского права Всероссийского госуниверситета юстиции Андрея Некрасова, подобные действия не соответствуют букве закона. В первую очередь, подчеркнул он, должен учитываться возможный вред, который может быть причинен здоровью и имуществу, в том числе, третьих лиц.