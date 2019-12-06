Матвиенко раскритиковала закон об «умных счетчиках»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась отсутствием подзаконных актов к закону об «умных счетчиках». На совещании со статс-секретарями она посетовала на то, что 65% подзаконных актов принимаются с нарушением сроков.

Закон об «умных счетчиках» должен был вступить в силу с 1 июля следующего года, напомнила Матвиенко.

«Мы в свое время аплодировали принятию изменений в действующее законодательство в связи с развитием систем учета электрической энергии в России. Мы нашли компромисс, вроде все приняли, а дальше тишина - ничего не сделано, ни один акт не принят», - цитирует РИА Новости возмущение Матвиенко.

Спикер Совета Федерации предположила, что теперь придется вносить в Госдуму законопроект о переносе сроков вступления закона об энергосчетчиках в силу.

Внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад поддержал президент России Владимир Путин, когда подписал соответствующий закон. С 1 июля следующего года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на поставщиков, а для остальных потребителей - на электросетевые компании.

Согласно положениям закона, те компании, которые не смогут обеспечить «интеллектуальный учет» к 2023 году, будут оштрафованы.