«Красная» декада: в Гидрометцентре рассказали об аномально теплой погоде в декабре

«Красную» декаду в декабре россиянам пообещал Гидрометцентр. Этим цветом специалисты обозначают на карте положительные температурные аномалии. В ближайшие десять дней столбик термометра будет превышать норму на 12-14 градусов, причем не только в западных и центральных регионах, но даже в Сибири и на Дальнем Востоке.

А вот гарантировать такую зимнюю «жару» на новогодние каникулы синоптики не стали принципиально. Главный метеоролог страны Роман Вильфанд заявил, что сделать прогноз погоды можно максимум на две недели вперед.

«Есть религия - шаманизм. Я очень уважительно отношусь ко всем религиям, шаманизму в частности, она говорит о том, что независимо от воли человека в него вселяется дух. И этот дух позволяет ему общаться с верхними эшелонами, с нижними. И после выхода из транса он может интерпретировать эти знания и сообщать их. Я перед такими метеорологами снимаю шляпу, кепку, шапку и смотрю на них с восхищением», - пошутил Вильфанд.

При этом метеоролог, также в шутку, посетовал на то, что в Гидрометцентре такие люди не работают.