Оторвавшееся колесо протаранило автомобиль в Белгородской области: видео

Оторвавшееся колесо трактора стало причиной серьезного ДТП в Губкинском городском округе Белгородской области. Во время движения по дороге, у трактора «МТЗ-82» оторвалось заднее колесо. В этот момент по встречной полосе двигался легковой автомобиль «ЗАЗ Шанс». Водитель не успел среагировать на опасность и допустил столкновение с тяжелым колесом.

В результате аварии, 46-летний водитель не пострадал, а вот его автомобилю потребуется длительный и дорогостоящий ремонт, так как колесо трактора смяло его крышу и разбило лобовое стекло, сообщает городской портал Белгорода Go31.ru.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД определили, что у трактора лопнула ось, на которой держалось колесо.