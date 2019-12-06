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Оторвавшееся колесо протаранило автомобиль в Белгородской области: видео

Ян Брацкий
18:17 06.12.2019
Как определили сотрудники ГИБДД, которые осмотрели место происшествия, у трактора лопнула ось, на которой держалось колесо.
© Видео: Сайт города Белгорода - Go31.ru, VK © Фото: Go31.ru, VK

Оторвавшееся колесо трактора стало причиной серьезного ДТП в Губкинском городском округе Белгородской области. Во время движения по дороге, у трактора «МТЗ-82» оторвалось заднее колесо. В этот момент по встречной полосе двигался легковой автомобиль «ЗАЗ Шанс». Водитель не успел среагировать на опасность и допустил столкновение с тяжелым колесом.

В результате аварии, 46-летний водитель не пострадал, а вот его автомобилю потребуется длительный и дорогостоящий ремонт, так как колесо трактора смяло его крышу и разбило лобовое стекло, сообщает городской портал Белгорода Go31.ru.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД определили, что у трактора лопнула ось, на которой держалось колесо.

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