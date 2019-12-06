Рошаль оценил опасность снюсов для здоровья

Торговые точки, которые продают несовершеннолетним снюсы, необходимо лишать лицензии и штрафовать на внушительные суммы. Такую точку зрению выразила детский омбудсмен Анна Кузнецова на круглом столе, который прошел на площадке Общероссийского народного фронта.

Врач Леонид Рошаль отметил, что никотиновые смеси могут быть опаснее сигарет.

«В этих снюсах, которые начинает использовать молодежь, процент никотина иногда превышает никотин в сигаретах. Настолько это мощная вещь», - сказал он.

В данный момент такие смеси подростки могут свободно покупать в ларьках. Накануне в Красноярском каре двух детей доставили в больницу после того, как они употребили снюсы.

Законопроект о запрете сосательных и жевательный смесей, содержащих никотин, уже находится на рассмотрении в Госдуме. В пояснительной записке к нем уговорится, что вещество из-за своей формальной легальности стало популярно среди подростков, на которых по причине их небольшого веса оно действует крайне губительно, вплоть до летального исхода.