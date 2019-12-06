Лавров: РФ не станет размещать вооружения в любом регионе, пока там не появятся ракеты США

Россия не станет первой размещать вооружения, ранее подпадавшие под Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в любом регионе мира, пока там не появятся ракеты США. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, отметив, что Москва будет отвечать на шаги Вашингтона зеркально.

«Если будут приниматься практические шаги по созданию и развертыванию, мы будем отвечать зеркально, но мы не будем первыми», - сказал российский министр в ходе пресс-конференции по итогам встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо на полях конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Второго августа 2019 года он утратил свою силу. Инициатором расторжения соглашения стал Вашингтон, который обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Президент России Владимир Путин заявил, что истинной причиной выхода Вашингтона из договора были интересы американской стороны в Азии, и поручил главам Минобороны, МИД и СВР наблюдать за дальнейшими действиями США.