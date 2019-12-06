Названо число пострадавших во время стрельбы на базе ВМС США

В результате стрельбы на американской военно-морской базе «Пенсакола» в штате Флорида погибли два человека, еще 15 получили различные ранения. Вертолетами медицинской службы они были эвакуированы в ближайшие клиники.

Телеканал CNN сообщает о том, что 9 пациентов доставили в местную баптистскую больницу, еще 6 человек отправили в травматологический центр больницы Святого Сердца. О характере травм не сообщается.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали стрелка, однако территория базы остается оцепленной. Сейчас там проводятся следственные действия.

ЧП на объекте вооруженных сил США произошло рано утром, когда вооруженный мужчина, личность которого пока не раскрывается, открыл стрельбу по людям. К месту спецоперации были стянуты значительные силы сотрудников правопорядка, а местных жителей попросили без особой надобности не покидать своих домов.