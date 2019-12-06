В аэропорту Симферополя задержали нетрезвого дебошира: видео

В аэропорту Симферополя полиция задержала нетрезвого 37-летнего мужчину. Он нарушал общественный порядок и нецензурно выражался в адрес правоохранителей.

Житель Свердловской области употреблял спиртное в одном из кафе в здании аэропорта. После объявления о посадке на рейс до Москвы он попытался пройти паспортный контроль, но служба авиационной безопасности в салон самолета его не пустила. После этого мужчина вернулся в кафе, где его и встретили полицейские. Во время задержания дебошир начал выражаться нецензурной бранью в их адрес.

От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте. В отношении нарушителя порядка составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за оскорбления представителей власти.

Ранее нетрезвого пассажира сняли с рейса, напрявшегося из Москвы в Таджикистан. Мужчина приставал к другим пассажирам и игнорировал замечания экипажа.