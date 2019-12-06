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«Выкопать моржа»: в осажденном белыми медведями чукотском поселке нашли способ спасения

Ян Брацкий
17:34 06.12.2019
Вокруг населенного пункта бродят десятки опасных хищников, которые не смогли покинуть материк из-за слабого льда на Чукотском море.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: WWF России, VK

Жители чукотского села Рыркайпий заняли круговую оборону. Населенный пункт осадили десятки особей белого медведя. Местные жители насчитали более 60 особей хищника. Зверем движет чувство голода, объясняют экологи. Косолапые рыщут по селу в поисках пропитания, так как их естественная кормовая база оказалась недоступна.

Из-за аномально теплой погоды лед на берегу Чукотского моря слишком хрупок и медведи не могут покинуть материк и уйти на большую охоту за тюленями, заявляют специалисты.

«Местные жители, из числа добровольцев, на снегоходах объезжают территорию села. При необходимости они отгоняют зверей. Сейчас медведи больше ходят по неосвещенной окраине села, ближе к побережью. Там они раскопали тушу моржа и кормятся ею. Наша задача выдолбить тушу животного из снега и при помощи спецтехники вывезти подальше от села», - объясняет руководитель «Медвежьего патруля» села Рыркайпий Татьяна Миненко.

Сельские коммунальщики пообещали обеспечить жителей необходимой техникой и в ближайшее время тушу моржа, которая привлекает медведей, вывезут подальше от берега. Селяне рассчитывают, что это на время отвадит опасного зверя от людских домов.

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