Жители Омской области нашли «озеро» из крови: видео

Жители Калачинского районе Омской области обнаружили недалеко от местного скотомогильника «озеро» из крови животных. Видеозапись, на которой запечатлена жуткая находка, была опубликована в Instagram одним из пользователей социальной сети.

На кадрах видна большая яма, заполненная бурой жидкостью. В коротком ролике также отчетливо слышно, что люди сетуют на неприятный запах.

«Около 30-40 квадратных метров окружность. Глубину не проверяли», - сказано в комментарии к посту.

Ранее СМИ сообщили о несанкционированном складировании биологических отходов в Калачинском районе. Портал «ВК55» связался с главным управлением ветеринарии Омской области, где сказали, что ответственность за это несет предприятие, занимающееся убоем скота.

В ведомстве также добавили, что все найденные отходы были утилизированы, отметив: специалисты не обнаружили на месте скотомогильника возбудителей опасных заболеваний.