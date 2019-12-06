Меркель проведет двусторонние встречи с Путиным и Зеленским в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита «в нормандском формате». Об этом сообщила заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер.

По ее словам, на 15.00 (17.00 мск) запланирована короткая встреча с Путиным, на 15.30 – с Зеленским. В 16.00 пройдет рабочее заседание, в 19.00 – совместная пресс-конференция.

Деммер не смогла уточнить, какие вопросы будут обсуждаться на встрече с Путиным, однако добавила, что есть «широкий спектр тем».

Саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже 9 декабря. В Кремле от этой встречи ожидают способствования урегулированию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, кроме того, российская сторона настроена на «серьезную работу» в рамках мероприятия.