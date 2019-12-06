Жильцы в ловушке: в Словакии после взрыва газа полыхает 12-этажный дом

В словацком Прешове произошел взрыв газа в многоэтажном доме. Есть жертвы, также существует угроза обрушения здания.

По предварительной информации, взрыв произошел между девятым и последним, двенадцатым этажами здания. Взрывной волной выбило окна в соседних домах, после этого начался пожар, который охватил около пяти этажей. Жители квартир верхних этажей оказались в ловушке, некоторые из них выбрались на крышу. В данный момент к ним пытаются подойти спасатели.

По крайней мере один человек погиб, упав с балкона во время взрыва, сообщает словацкое издание iROZHLAS. Прохожих призывают не приближаться к горящему дому, так как он может обрушиться в любой момент. На место выехали высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини.

Ранее взрыв газа произошел в поселке Яковлево в Белгородской области. В результате оказалась полностью разрушена стена здания.