Бывший фигурант дела о протестах в Москве Сергей Абаничев арестован на 15 суток

Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток бывшего фигуранта дела о летних протестах в Москве Сергея Абаничева за участие в несанкционированной акции 27 июля, но освободил его от наказания, засчитав нахождение в СИЗО.

Дело о беспорядках в Москве - ряд уголовных производств в отношении активистов, которые были задержаны за участие в несогласованных акциях на улицах столицы.

В начале сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование Сергея Абаничева в рамках дела о массовых беспорядках, не найдя в его действиях состава преступления. Решение было принято на основании изучения записей с уличных камер наблюдения. Действия активиста были переквалифицированы в административное правонарушение, а соответствующие материалы направлены в органы МВД.

Ранее СК России прекратил уголовное преследование еще одного участника уличных беспорядков Сергея Фомина, а Егора Жукова, который также проходил по делу, приговорил к трем годам условно.