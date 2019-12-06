Пригожин объяснил высказывание Паулса о навязчивой российской публике

Известный композитор Раймонд Паулс, назвавший российскую публику навязчивой, мог иметь виду что-то другое. Об этом заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе со «Звездой».

«Я очень люблю Раймонда Паулса, как композитора. Он выдающийся музыкант. Раймонд Паулс может иметь в виду все что угодно, учитывая его не очень хорошее знание русского языка. Можно любую фразу исковеркать. Мы все время ищем врагов… Сначала за Ротару цепанулись, теперь за Паулса, потом еще за кого-нибудь. В Москве публика более снобистская. Если концерты проходят в официальных залах, то люди скупы даже на аплодисменты. Если Паулс имеет в виду, что кто-то более наглый, кто-то более активный, кто-то более пассивный. Я хочу сказать, что история с Паулсом сложно комментируемая, потому, что мы не знаем точно, что он имел в виду», - сказал Пригожин, комментируя высказывание композитора.

Ранее Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo назвал публику в России навязчивой. При этом он добавил, что популярность ему принесло именно российское телевидение. Он также вспомнил, как в годы дефицита именно благодаря популярности мог получить «коробку с конфетами или кусок колбасы», когда продавцы узнавали его.