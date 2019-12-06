На базе ВМС США произошла стрельба
Территория военной базы оцеплена, началась специальная операция по нейтрализации стрелка.
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На базе ВМС США «Пенсакола» в штате Флорида произошла стрельба. Вооруженного мужчину заметили ранним утром и уже заблокировали на территории базы, началась специальная операция, сообщает USA Today.
Территория оцеплена силами военнослужащих и прибывающими сотрудниками полиции.
Жертвами стрелка стали два человека. В сторону военной базы направлены три медицинских вертолета.
По информации, которая продолжает поступать с места событий, стрелок мертв. Об этом телеканалу АВС сообщил сотрудник по связям с общественностью военно-морского аэродрома Джейсон Борц.