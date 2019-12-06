Путин заявил, что РФ не будет использовать рычаги давления на иностранный бизнес
Россия никогда не будет использовать экономические рычаги давления на партнеров для решения политических вопросов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с предпринимателями ФРГ.
Он отметил, что взаимодействие с немецким бизнесом позитивно отражается на социальной сфере: увеличивается количество рабочих мест, развивается производство, сохраняется стабильность на рынках в Европе и мире в целом. Путин подчеркнул, что Россия всегда стабильно относится к своим экономическим партнерам.
«Никогда не используем никаких экономических рычагов для решения каких бы то ни было политических вопросов. Хочу вас заверить, так оно будет и в будущем», - сказал российский лидер.
Встреча Путина с представителями бизнеса Германии прошла в Сочи. Это мероприятие является традиционным, на него собираются предприниматели, которые заинтересованы в расширении своего дела в России.