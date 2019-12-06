На Украине показали панораму «лунной базы»

Ведущее предприятие космической отрасли Украины Конструкторское бюро «Южное» представило панораму лунной промышленно-исследовательской базы, создание которой анонсировало в ноябре текущего года.

«В рамках концептуального проекта специалистами КБ сформирован внешний вид базы. Предварительно определены конфигурация и инфраструктура на различных этапах функционирования», - говорится в комментарии на сайте предприятия.

В КБ также сообщили, что были обобщены сроки реализации проекта и основные технические характеристики разрабатываемых систем: транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовые конструкции лунных модулей, средства передвижения по поверхности естественного спутника Земли.

Свою концепцию освоения и исследования Луны специалисты КБ «Южное» представили в рамках Третьего международного симпозиума/семинара Ассоциации «Лунной деревни» в Токио.