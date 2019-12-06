В Воронежской области ученые обнаружили древнее захоронение богатой «амазонки»

Археологи обнаружили в Воронежской области погребение «амазонки» в уборе из драгоценных металлов. Уникальность находки заключается в том, что это первый найденный на Среднем Дону парадный головной убор богатой скифской женщины, который сохранился полностью.

Участники Донской экспедиции Института археологии РАН нашли этот артефакт, когда исследовали курганный могильник Девица V в Острогожском районе Воронежской области и наткнулись на захоронение четырех женщин разного возраста. Головной убор, который был сделан древним мастером, предположительно, во второй половине IV века до нашей эры, принадлежал даме 45-50 лет.

«Таких уборов найдено чуть более двух десятков, и все они были обнаружены в “царских”, или в очень богатых курганах степной зоны Скифии. Мы впервые нашли такой убор в курганах лесостепной зоны, и что особенно интересно - убор лежал в погребении амазонки», - прокомментировал руководитель Донской экспедиции Валерий Гуляев.

От найденного артефакта хорошо сохранились пластины с растительным орнаментом и ободки с подвесками в виде амфор. Украшения были сделаны из сплава, в котором приблизительно 65-70% составляет золото, пишет «Московский комсомолец».