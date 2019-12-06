Икона «Спас Нерукотворный» Главного храма ВС РФ прибыла во Владивосток

Икона «Спас Нерукотворный» Главного храма Вооруженных сил РФ и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства прибыли из Уссурийска во Владивосток. Их доставил вертолет армейской авиации в сопровождении военнослужащих Восточного военного округа.

Военным морякам передали мощи Андрея Первозванного, адмирала Федора Ушакова, Сергия Радонежского, Георгия Победоносца, Николая Чудотворца и апостола Петра. Икона на главную базу Тихоокеанского флота приехала в нескольких контейнерах, так как она представляет собой не только изображение лика Христа, но и сложный киот. В Покровском соборе ее собрали и установили в центре храма.

Во Владивостоке святыня пробудет до 19 декабря, сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту. Свой путь она начала в городе-герое Севастополе, в Херсонесе, где принял крещение князь Владимир, а завершит - в Москве, в Главном храме ВС РФ, в 75-ю годовщину Великой Победы.