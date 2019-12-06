Кабмин РФ выделит шесть миллиардов на погашение ипотеки многодетных семей

Правительство России выделит из бюджета еще шесть миллиардов на погашение ипотечного долга многодетных семей. Об этом на заседании 6 декабря сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно новой программе допфинансирования, при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года россиянам полагается единовременная выплата в размере 450 тысяч рублей. Программа оказалась более востребована, чем изначально ожидали в кабмине, а потому к уже выделенному на эти цели миллиарду приняли решение добавить дополнительные средства.

По словам Медведева, такая мера позволит сократить ипотечный долг не менее, чем 12 тысячам семей. Желающим воспользоваться возможностью уменьшить задолженность следует обратиться с заявлением в банк.