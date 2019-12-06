Российский профсоюз моряков готов прийти на помощь задержанному в Сингапуре сухогрузу

Задержанному в Сингапуре сухогрузу «Севастополь» готов прийти на помощь российский профсоюз моряков. Об этом заявил председатель дальневосточного регионального отделения организации.

Известно, что «Севастополь» находится в Сингапуре с начала года. У него возникли проблемы с двигателем. Ремонтные компании отказались чинить корабль, так как судно находится под санкциями США. За время простоя образовался огромный долг, который компания-судовладелец не может оплатить.

На борту «Севастополя» находятся 12 членов экипажа. Посольство РФ в Сингапуре оказывает содействие российским морякам и владельцу судна, а также ведет переговоры с местными властями. Сейчас решается вопрос о конфискации судна. Суд назначен на 17 декабря.