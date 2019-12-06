СК прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Сергея Фомина

Следственный комитет России прекратил уголовное преследование фигуранта «московского дела» Сергея Фомина. Молодой человек являлся фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках, произошедших в Москве 27 июля 2019 года. Проанализировав материалы дела, следователи не нашли в действиях Фомина состава преступления, говорится в официальном заявлении СК России.

Вместе с тем, согласно российскому законодательству в его действиях усматриваются признаки административного правонарушения. Все материалы направлены в органы МВД России.

Ранее Кунцевский суд Москвы приговорил другого фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках Егора Жукова к трем годам условно.