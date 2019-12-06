Художники показали убранство Главного храма ВС РФ
Художники представили свою работу по мозаике для Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Министерство обороны РФ.
«Сегодня продолжается изготовление мозаичного убранства нижнего храма и баптистерия. Работы ведут несколько десятков художников. Сначала был выполнен эскиз в необходимом масштабе. Затем техническими специалистами разработана компьютерная модель, на него перенесено изображение эскиза с разными вариантами развертки поверхности изображения», - говорится в сообщении.
В настоящий момент завершена мозаика западной апсиды «Образ Божией Матери-Заступницы России в Великой Отечественной войне» и мозаика барабана «Троица с предстоящими». Работы ведут несколько десятков художников по старинным технологиям и выкладывают мозаику в реальных размерах.
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».
«Создание храма - яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России», - сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве подчеркнули, что Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества и «будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества».