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Художники показали убранство Главного храма ВС РФ

Андрей Аркадьев
14:50 06.12.2019
Главный храм ВС РФ станет центром всенародной памяти о солдатах, павших в годы Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Художники представили свою работу по мозаике для Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня продолжается изготовление мозаичного убранства нижнего храма и баптистерия. Работы ведут несколько десятков художников. Сначала был выполнен эскиз в необходимом масштабе. Затем техническими специалистами разработана компьютерная модель, на него перенесено изображение эскиза с разными вариантами развертки поверхности изображения», - говорится в сообщении.

В настоящий момент завершена мозаика западной апсиды «Образ Божией Матери-Заступницы России в Великой Отечественной войне» и мозаика барабана «Троица с предстоящими». Работы ведут несколько десятков художников по старинным технологиям и выкладывают мозаику в реальных размерах.

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

«Создание храма - яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России», - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества и «будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества».

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