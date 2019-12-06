Путин заявил о скором завершении строительства «Северного потока-2»

Работы по прокладке труб газопровода «Северный поток-2» близки к завершению, а ввод магистрали в эксплуатацию удвоит поставки российского газа в Германию. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин.

Накануне стало известно, что оператор строительства газопровода по дну Балтийского моря, компания Nord Stream 2 AG, ускорила прокладку труб.

«Северный поток-2» - проект магистрального трубопровода их России в Германию по дну Балтийского моря. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров топлива в год. Против запуска трубопровода выступают Украина и США. Официальный Киев опасается потери своей роли главного транзитера российского топлива, а Вашингтон лоббирует поставки собственного сжиженного газа на европейский рынок.

«Запуск "Северного потока-2" совсем не означает, что Россия хочет остановить транзит газа через Украину, вопрос в его экономической целесообразности», - напомнил российский президент.

О том, что Украина выдвигает неприемлемые условия по транзиту газа, президент России говорил недавно, комментируя позицию Киева по этому вопросу. Путин выразил надежду на то, что спорные моменты получится урегулировать. В тоже время, переговоры идут очень сложно, добавил российский лидер.

Ранее власти США пригрозили участникам проекта введением экономических санкций, однако окончательное решение глава Белого дома Дональд Трамп так и не принял.