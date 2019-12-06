Меркель впервые посетила Освенцим

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила музей на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Это произошло в пятницу, 6 декабря.

Меркель в сопровождении премьер-министра Польши Матуеша Моравецкого проведет в музее несколько часов и почтит память погибших.

«Это первый визит канцлера Меркель и третий в истории визит действующего немецкого канцлера в лагере Аушвиц», - сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Он отметил, что приезд в Освенцим глав обеих стран является возможностью напомнить миру о преступлениях, которые были совершены нацистской Германией в Аушвице, а также в других концлагерях.

По словам Яблоньского, это также шанс напомнить о миллионах жертв и о том, как «важно о них помнить, смело говорить правду о тех временах и противостоять попыткам переписать историю».

Как уточняет ТАСС, во время посещения музея Меркель возложит цветы у Стены смерти на площади у 11-го блока: именно там немецкие фашисты расстреливали заключенных. Также канцлер Германии осмотрит музейную экспозицию.

Во второй половине дня Меркель и Моравецкий зажгут памятные свечи у памятника жертвам в Биркенау.