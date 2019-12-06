Зеленский встретился с бойцами ВСУ в Донбассе

В день вооруженных сил Украины Владимир Зеленский посетил зону боевых действий в Донецкой области. Во время встречи с военнослужащими он пообещал привести армию в соответствие со стандартами НАТО.

«Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и выучку. Мы стремимся не на словах, не на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО», - приводит слова Зеленского «Интерфакс-Украина».

Президент отметил высокий уровень подготовки украинских военных и добавил, что для него было важно приехать в зону боевых действий перед саммитом в «нормандском формате» в Париже.

Ранее украинский лидер подписал закон о реформе воинских званий по образцу стран НАТО. Согласно документу, в стране вместо званий прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины, появятся звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.