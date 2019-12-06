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Опубликованы кадры обысков по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева

Наталия Майорова
14:13 06.12.2019
В обысках задействованы десятки сотрудников правоохранительных органов.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

Следственный комитет РФ опубликовал кадры обысков по делу об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

На ролике показана работа специалистов. В обысках задействованы десятки сотрудников правоохранительных органов.

Спецоперация по задержанию организованной преступной группы, причастной к убийству Эльджаркиева, была проведена в пятницу, 6 декабря. В результате действий правоохранителей были задержаны шесть человек, среди которых – руководитель ОПГ Хасан Полонкоев. Он уже был доставлен на допрос в СК РФ.

Двойное убийство произошло 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Преступник совершил не менее 10 выстрелов из пистолета и скрылся на автомобиле. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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