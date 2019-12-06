Жизнь как чудо: в Испании спасли женщину, сердце которой остановилось на 6,5 часов

Уникальный в медицинской практике случай произошел в Испании, где врачам удалось «оживить» женщину, сердцебиение которой из-за переохлаждения остановилось на 6 с половиной часов.

По информации газеты Vanguardia, 34-летняя жительница Великобритании Одри Мэш с мужем поехала в каталонские Пиренеи. Из-за ухудшения погоды женщина почувствовала себя плохо и потеряла сознание. По словам супруга, у Одри отсутствовал пульс, дыхание и другие признаки жизни. К моменту приезда спасателей температура тела женщины опустилась до 18 градусов по Цельсию.

Британку отвезли в клинику, где для ее «оживления» использовали систему экстракорпоральной мембранной оксигенации. Этот препарат насыщает кровь кислородом и постепенно нагревает ее для повышения температуры тела, после чего проводится дефибрилляция.

Спустя 6 с половиной часов после остановки сердца врачам снова удалось его «запустить».

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После процедуры, как отмечают медики, не было никаких осложнений, кроме кратковременной потери чувствительности пальцев.

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В клинике уверены, что жизнь Одри Мэш удалось спасти из-за того, что потребность мозга в кислороде из-за переохлаждения снизилась еще до остановки сердца.