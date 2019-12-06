Огневые испытания двигателей модуля миссии «ЭкзоМарс» проведут в России

В Конструкторском бюро химического машиностроения (КБ Химмаш) в Королеве в 2020 году пройдут огневые испытания двигателей десантного модуля «ЭкзоМарс». Об этом сообщает пресс-служба предприятия - изготовителя аппаратов данной миссии НПО имени С.А. Лавочкина.

Испытания составного космического аппарата в термовакуумной камере завершаются в конце 2019 года во Франции. После этого в Каннах пройдет еще ряд испытаний и проверок, в том числе заключительные комплексные испытания аппарата. Запуск аппарата миссии «ЭкзоМарс - 2020» произойдет летом 2020 года.

«ЭкзоМарс» - это совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Аппарат должен будет доставить к планете российскую посадочную платформу для отправки европейского марсохода на поверхность. После схода марсохода платформа начнет работать как долгоживущая автономная научная станция.