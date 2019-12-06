Смотрители Кунсткамеры показали неизвестную ранее комнату музея

Знаменитый музей антропологии и этнографии Кунсткамера отмечает юбилей - 305 лет со дня основания. В этот день администрация позволила многочисленным журналистам взглянуть на главную сокровищницу музея – коллекцию Венер палеолита, в которую входят статуэтки из бивня мамонта, чей возраст более 20 тысяч лет.

Почти два миллиона экспонатов. За 300 с лишним лет Кунсткамера стала уникальным хранилищем знаний о человечестве с доисторических времен. Все, как и задумывал Петр Первый, когда за 30 тысяч гульденов, а это годовой бюджет императорского двора, приобретал знаменитую теперь анатомическую коллекцию голландского врача Фредерика Рюйша, которая стала одной из визитных карточек первого музея России.

«В сосуды мертвого тела вводилась окрашенная масса, которая в горячем состоянии проникала далеко до капилляров. Главным компонентом были воскоподобные вещества, которые застывали и эта инъекция навеки оставалась внутри сосудов», - раскрывает секрет некоторых экспонатов ведущий хранитель анатомических коллекций отдела антропологии Анна Радзюн.

Из предметов 21 века в мемориальном кабинете Кунсткамеры, кажется, только компьютер с настольной лампой. В советские годы здесь работал основатель отечественной африканистики Дмитрий Ольдерогге.

Здесь же представлена его знаменитая библиотека. Некоторые книги в единственном в России экземпляре. Монографии присылали со всего мира - от ведущих британских антропологов до первого президента Гвинеи.

В исторических интерьерах продолжается научная деятельность, а от африканского континента область исследований переместилась значительно севернее.

«Завершается проект - "Энергия в Арктике". Исследование использования ресурсов в повседневной жизни жителями севера. Среди наших открытий - способы взаимодействия с окружающей средой, способы вторичного использования ресурсов», - не без гордости заявляет заместитель директора по научной работе музея антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН Владимир Давыдов.

Многие экспонаты музея антропологии и этнографии имени Петра Великого мечтают разместить у себя ведущие музеи. Отдельные предметы коллекции часто путешествуют по миру.

Совсем скоро в Англии узнают больше о самом северном народе России – нганасанах, которые живут на Таймыре. Из Петербурга на выставку в Лондон доставят уникальный костюм последнего нганасанского шамана, сказителя Тубяку Костеркина.