В России задержана банда торговцев наркотиками и оружием

ФСБ России и КГБ Белоруссии провели совместную операцию по задержанию банды, которая была причастна к контрабанде оружия и боеприпасов, а также сбыту наркотических средств.

«Изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические вещества, 560 тысяч рублей и 17600 долларов США», - говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.

Были задержаны с поличным организатор криминального бизнеса и шесть активных членов группировки. Операция проходила 5 и 6 декабря на территориях Новгородской и Ленинградской областей.

Сообщается, что проводятся дальнейшие мероприятия по установлению личностей возможных сообщников задержанных членов группы, а также каналов поступления оружия и наркотиков.