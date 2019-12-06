Участника несанкционированной акции в Москве Владимира Емельянова приговорили к условному сроку

Участник несанкционированной акции 27 июля Владимир Емельянов был приговорен к условному сроку. Соответствующий приговор огласили сегодня, 6 декабря, в Мещанском суде Москвы.

Суд приговорил Емельянова к двум годам лишения свободы условно.

«Назначенное наказание считать условным с испытательным сроком три года. Освободить из-под стражи в зале суда», - огласила приговор судья.

По данным следствия, Емельянов схватил сотрудника Росгвардии и мешал ему работать. Прокурор просил приговорить злоумышленника к четырем годам колонии общего режима.

Как говорится в сообщении СК РФ, Емельянов был арестован 16 октября, однако вины не признал. Ему грозило до пяти лет колонии в соответствии с ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья».