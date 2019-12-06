В Кремле озвучили свои ожидания от встречи «нормандской четверки»

Москва ждет от встречи лидеров «нормандского формата» способствования делу урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Кроме того, российская сторона настроена на серьезную работу в рамках четверки.

С таким заявлением перед журналистами выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Со слов представителя Кремля, российский лидер еще раз напомнит партнерам по переговорному процессу о безальтернативности минских соглашений.

«Что касается настроя - настрой серьезный. Ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны, обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-то размывания этих договоренностей», - заявил Песков.

Еще одним важным пунктом повестки станут двусторонние контакты Владимира Путина с главами Украины, Германии и Франции, добавил Песков. Встреча глав государств «нормандского формата» состоится 9 декабря в Елисейском дворце в Париже.