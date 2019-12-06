СК объявил о задержании убийц главы Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии

Сотрудники Следственного комитета совместно с Федеральной службой безопасности и Росгвардией провели спецоперацию, в результате которой были задержаны члены преступной группировки.

Злоумышленники обвиняются в убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Следователи сообщили о задержании шести человек. Среди них – руководитель организованной преступной группы Хасан Полонкоев.

Двойное убийство произошло 2 ноября в Москве на улице Академика Анохина. Преступник совершил не менее 10 выстрелов из пистолета и скрылся на автомобиле. СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».