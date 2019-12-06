В Кремле не стали комментировать идею Зеленского о «муниципальной страже» в Донбассе

Пресс-секретарь Дмитрий Песков не стал комментировать идею Владимира Зеленского создать на территории Донбасса «муниципальную стражу». Он заявил, что все обсуждения пройдут в понедельник, 9 декабря, когда состоится саммит «нормандской четверки».

«Мы также вместе с вами узнали об этом из сообщения СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным. Будет понедельник, будет встреча четверки, будет обсуждение - предметное, профессиональное. И уже по итогам можно будет что-то говорить», - сказал Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что украинский лидер намерен предложить на саммите в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря, идею создать на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса «муниципальную стражу», которая будет состоять из представителей ОБСЕ, Украины, ДНР и ЛНР.