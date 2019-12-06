Символ Нового года: диетолог рассказала, как мандарин может испортить праздники

Бездумное употребление мандаринов в новогодние праздники способно существенно подорвать здоровье. Об этом предупредила врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева.

В разговоре со «Звездой» она назвала основные ошибки россиян, которые в конце декабря скупают фрукты килограммами. Самая большая опасность, по словам эксперта - высокая аллергичность мандаринов, но и это не все.

«Любые фрукты, которые поедаются в больших количествах - достаточно значительный объем сахара, поступающего в наш организм. Все-таки фрукты достаточно сладкие. Это касается не только взрослых, но и детей. Употребление маленькими детьми продуктов с большим содержанием сахара необходимо корректировать. Не все полезное нужно есть килограммами», - предупреждает врач.

Не стоит забывать и про богатый «внутренний мир» мандаринов, напоминает Аплетаева. Как и любой другой фрукт, оранжевый цитрус богат всевозможными витаминами и пищевыми волокнами.

«В большом количество это может сказываться на кишечнике в отрицательном ключе. Фруктовые кислоты, которые присутствуют в мандаринах, могут раздражать желудок и вызывать его гиперсекреторную активность, особенно в подростковом возрасте», - подводит итог врач-иммунолог.

Взрослому человеку достаточно съедать один-два мандарина в день, считает Аплетаева. Это поможет ощутить новогоднее настроение и не подорвет здоровье.

В случае, если употребление мандаринов вызывает аллергию – необходимо отказаться от их употребления вовсе. В противном случае, новогодние каникулы можно провести на больничной койке.