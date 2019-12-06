В Кремле заявили об осведомленности Путина о деле Жукова

Президент России Владимир Путин в курсе дела Егора Жукова, которому сегодня дали условный срок. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По традиции, представитель Кремля воздержался от комментариев по поводу решения суда.

«Видели разные дискуссии, разные личные точки зрения. Мы не сторонники на что-то закрывать глаза, но и не склоны что-то преувеличивать», - заметил добавил Песков.

Егор Жуков был арестован 2 августа 2019 года по обвинению в участии в массовых уличных беспорядках (ст. 212 УК РФ). Спустя месяц следователи ходатайствовали о переводе юноши под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря.

Позднее СК данное обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму, поводом для чего послужили опубликованные Жуковым ролики в Сети. Сегодня Кунцевский суд столицы приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к трем годам условно.

Кроме того, молодой человек угодил в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Как уточняется на сайте службы, Жуков попал в список лиц, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».