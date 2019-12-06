Девять раз было нарушено перемирие в ДНР

Украинские силовики возобновили обстрелы ДНР после пяти дней тишины. За минувшие сутки перемирие было нарушено девять раз. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Силовики применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Было выпущено более 30 боеприпасов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины) составило девять раз», - говорится в официальном сообщении СЦКК.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Зеленский намерен предложить в Париже на саммите в «нормандском формате» создать на территории Донбасса «муниципальную стражу», которая будут состоять из представителей ОБСЕ, Украины, ЛНР и ДНР.