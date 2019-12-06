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«Вели через коридор спецслужб как особо опасного преступника» - Москалькова о суде над Вышинским

23:20 06.12.2019
Татьяна Москалькова присутствовала на заседании в Киеве по делу журналиста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Татьяна Москалькова рассказала, что ее больше всего шокировало в суде над Кириллом Вышинским. Уполномоченный по правам человека в России призналась, что неизгладимое впечатление на нее произвело заседание в Киеве по делу журналиста.

«Известного журналиста привели в наручниках, через коридор спецслужб, экипированных по полной программе, как особо опасного преступника. И это не могло не поразить», - вспомнила Москалькова в программе «Десять фотографий».

С просьбой помочь Кириллу Вышинскому к Татьяне Москальковой обратились его близкие. Позже с уполномоченным по правам человека в России связался адвокат журналиста, который сообщил о ненадлежащих условиях содержания Вышинского в Лукьяновском СИЗО Киева.

«Я связалась с уполномоченным по правам человека Украины. Она сказала, что моментально займется этим вопросом. И к моменту, когда Кирилл появился в суде, он уже находился в другой камере. Мне присылали фотографии каждого уголка этой камеры: она была с холодильником, с окнами, со спальным местом. Это был маленький шажок в диалоге между двумя уполномоченными по правам человека, между двумя институтами правозащиты государственного уровня по этому вопросу», - отметила Москалькова в беседе с телеведущей «Звезды» Ариной Шараповой.

Кирилл Вышинский провел в следственном изоляторе более 400 дней по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Восемь раз суд продлевал срок содержания Вышинского под стражей, но в конце августа 2019 года он был освобожден под личное поручительство, а в начале сентября оказался в списке задержанных лиц, участвующих в обмене между Москвой и Киевом. В октябре глава России Владимир Путин включил Вышинского в состав президентского Совета по правам человека.

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